... Cuando miles de gallegos y emigrantes quisieron homenajear a Rosalía con un imponente monumento

Era el 23 de abril de 1957 y el Paseo del Espolón de la villa de Padrón, hermanada con Santiago desde tiempos inmemoriales, se abarrotó de miles de personas, ofreciendo una imagen que es muy difícil de contemplar hasta en los mejores domingos de Pascua. Se trataba de la inauguración del monumento a la poetisa Rosalía de Castro, una cita que reunió a intelectuales de la época como Ramón Otero Pedrayo y al mismo arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Quiroga Palacios; además de miles de gallegos llegados de los rincones más recónditos de la geografía. Lo cierto es que en la villa no se recuerda tal multitud. La escultura, sufragada por los emigrantes padroneses en el Uruguay, es obra de José Mateos, discípulo de Asorey. Representó a la ilustre de las letras de pie, con un libro en la mano. Además, el conjunto incluye varias alusiones al fenómeno de la emigración gallega. En el pedestal se puede leer el epitafio: “Á nosa Rosalía, os padroneses do Uruguay”. El monumento incluye una fuente que rodea la estatua y también un pequeño jardín. La imagen que hoy protagoniza esta sección pertenece al archivo particular de la familia Agrasar.