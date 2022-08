...Cuando multitudes de gente llenaban Área Central ya que era el único centro comercial de la ciudad

Hubo una época de oro para el barrio de Fontiñas, pues a partir de la década de los 90, la zona empezó a crecer exponencialmente. Todo empezó con la construcción de sus primeras edificaciones, lo que dio luz verde a un sinfín de mejoras, una tras otra, pues el barrio dejaba de ser un entorno rural y se convertía en una zona urbana más de la ciudad. A las obras del polígono de viviendas, le siguió lo que sería el “gran éxito” no solo del barrio, sino de la ciudad. Esto fue gracias al que sería el primer centro comercial de Santiago y la comarca: Área Central.

La inauguración marcó un éxito sin precedentes en la ciudad pues no tenía competencia alguna. Luis Meijide recuerda lo que supuso para los vecinos del barrio, pues de aquellas “Santiago no tenía muchos puntos de interés”. Fue muy necesario, apunta, ya que la ciudad pasó de no tener nada a contar con un gran centro comercial que tenía de todo. “Venía gente de toda la comarca”, señala el por entonces presidente de la Asociación de Vecinos de Fontiñas.