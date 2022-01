... Cuando nació el rally humorístico París-Dakar organizado por los “amigos da carallada enxebre”

A día de hoy muchos ciudadanos de Santiago, especialmente los estudiantes, conocen el París-Dakar con un significado distinto al habitual. Se trata de la famosa “ruta de vinos” que desde hace años pasa algo desapercibida, al haber perdido popularidad. Uno de sus “creadores”, el humorista Xosé Luis Bernal, Farruco, cuenta que este rally humorístico nació de un grupo de amigos que frecuentaban en Bar Negreira, conocido como “El patata” en la Rúa do Vilar. En su origen el rally consistía en realizar diferentes juegos y actividades a lo largo de algunos bares del Vilar y del Franco de forma simpática, aunque se acabo transformando en una actividad plagada de gente que iba sólo a beber y lo hacía sin control, degenerando considerablemente. Lo hizo hasta tal punto, que en una ocasión un joven propinó un golpe en la cabeza de Farruco con un vaso, por no estar de acuerdo con el cómico, que hacía de jurado en un concurso de chistes. Por hechos como este, algunos de los bares que participaban en la ruta le han cerrado sus puertas al regreso de la actividad, que ya no les agrada.