...Cuando no cabía ni un alfiler en el mítico pub Retablo y no parabas de bailar en su pista

El pub Retablo, ubicado en la Rúa Nova, fue, hasta que llegó la pandemia, un imprescindible de la noche compostelana. Por él pasaron un montón de generaciones de santiagueses y estudiantes de la USC, que raro era el fin de semana que no recalaban en algún momento en este local, que tristemente cesó su actividad hace unos meses al no poder hacer frente a la crisis del COVID. La imagen que acompaña estas líneas se corresponde a un momento muy diferente: el día de su inauguración, en el año 1995. A partir de ese instante el pub se convirtió en uno de los preferidos de los estudiantes, pero también de la gente de más edad. A menudo se celebraban en él fiestas de paso de Ecuador de las distintas facultades del campus santiagués y era un local que siempre estaba abarrotado. Eso sí para poder entrar había que obtener el visto bueno de los porteros, que siendo honestos, no solían poner demasiados peros. La hora ideal para frecuentar el Retablo era entre las tres y las cuatro de la madrugada, cuando estaba en todo su esplendor y a tope de gente.