... Cuando no cabía ni un alfiler en la carballeira de Santa Susana durante la fiesta de la Ascensión

La cuesta de la carballeira de Santa Susana es un símbolo más de la Ascensión. La imagen que acompaña estas líneas fue tomada en el año 1987. En ella vemos cómo la Alameda estaba atestada de compostelanos disfrutando de la que es su fiesta más genuina, más modesta que el Apóstol, pero no por ello menos querida, sino más bien todo lo contrario. El ascenso hasta la carballeira era para los más pequeños, y también los mayores, sinónimo de diversión, puesto que es en esta zona donde siempre se colocaban todas las atracciones. El camino hasta la noria, el Saltamontes y el Gusano Loco estaba sembrado de tentaciones con forma de puestos de garrapiñadas, manzanas de caramelo y algodón de azúcar. Como relata el comunicador José Manuel García, “las luces de esa cuesta llena de gente, y los sonidos de las atracciones, son un icono, un patrimonio inmaterial de los compostelanos, que necesitamos recuperar más que nunca”. Pero que por desgracia, este año no se podrá disfrutar, ya que este año no habrá ni atracciones ni tómbolas en la Alameda de Santiago.