... Cuando pedías prestado uno de los barracones del Burgo das Nacións para llevarte a tus ligues

En estos tiempos del coronavirus buscar pareja o simplemente ligar es un poco complicado, al menos así lo cuentan los que están solteros en este momento. En los 80 la tarea de conocer a alguien tampoco era sencilla, sobre todo, si se era de Santiago y se vivía todavía con los padres. Encontrar un lugar donde hubiera un poco de intimidad no era fácil. Había unos pocos afortunados que tenían coche, pero eran una minoría, así que había que recurrir a amigos solidarios que viviesen en una residencia universitaria, como la de los barracones de la imagen que acompaña estas líneas. Ese lugar era muy solicitado por las parejas compostelanas en la década de los 80, puesto que aprovechaban que sus amigos se iban a casa el fin de semana y les cedían desinteresadamente sus habitáculos. No eran lugares especialmente vistosos, pero cumplían su misión, aunque eso sí, en invierno era más que recomendable abrigarse bien, porque los barracones eran bastante fríos y no demasiado acogedores. Tiempo después se retiraron y se construyó la actual residencia.