...Cuando por iniciativa de varias concelleiras se dio el primer paso en el camino hacia la igualdad de género

No cabe duda de que hoy en día la Concejalía de la Mujer en Santiago es una realidad. No obstante, no siempre fue así en la capital gallega, pues hasta bien entrada la década de los noventa -y por iniciativa de las concelleiras del Ayuntamiento-, no se daría el primer paso para la creación de un espacio de asesoramiento para las mujeres. Así fue como en 1992 se acabaría creando la Oficina de la Mujer, en la Azabachería, algo que, recuerda Encarna Otero, fue “un primer paso” hacia la igualdad. Fue bajo el gobierno del PSOE cuando la conelleira Clotilde Rodríguez puso en marcha este centro de atención a las mujeres. Previamente, afirma la entonces concejala del BNG, “nos juntamos las concelleiras, entre ellas Marta Álvarez del PP, y llegamos a una decisión unánime”. Fue un acuerdo conjunto, PP, PSOE y el Bloque decidieron llevar a cabo la inauguración del servicio, afirma, “el primer servicio de estas carecterísticas”. Otero señala que esta fue un primer paso muy importante en un largo camino que continúa a día de hoy que y que fue creciendo poco a poco hasta el actual centro hoy situada en Galeras.