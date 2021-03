...Cuando Santiago era ya un referente sanitario, pero en lugar del Ensanche había muchas leiras

La fotografía resulta fácilmente reconocible por la imagen de la iglesia do Pilar a la derecha, y una farola en medio de la calzada que indica que no debería haber mucho tráfico. Pero el resto del paisaje ha sufrido profundos cambios. Por ejemplo, la presencia de esa fuente en el medio de la calzada. O la del desaparecido sanatorio Baltar, situado a la izquierda de la imagen, y que hacía esquina a lo que entonces era Matacanes, y hoy en día es el cruce entre Xeneral Pardiñas y Carreira do Conde. Además, hacia el fondo de la imagen se aprecia que la zona final de Carreira do Conde, Rapa da Folla, y el comienzo de Rosalía de Castro, todavía no contaban con los actuales edificios que flanquean el final de la avenida de Juan Carlos I. Si además se pudiera ver detrás de los edificios de la izquierda, se comprobaría que el actual Ensanche no estaba, aunque ya se le comenzaba a esperar. Fuera del casco histórico, y más allá de estas primeras construcciones, abundaban las leiras con muy escasos edificios levantados en lo que entonces era ya el extrarradio urbano.