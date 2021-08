... Cuando se estrenó en 1993 en el cine Capitol la polémica película ‘Una proposición indecente’

Capitol es para los más jóvenes sinónimo de sala de conciertos. Sin embargo, los que tienen más años recuerdan esta sala compostelana como discoteca y también como cine. De hecho, hubo una época en la que las películas más mediáticas se estrenaban en este lugar, que fue el precedente del cine Metropol. El estreno de Una proposición Indecente en Compostela en 1993 fue todo un acontecimiento y así lo confirmaron las colas que se registraron en las puertas del Capitol para ver el film de Milos Forman. Como comenta el experto Moncho Lemos “fue la típica película que atrae a un público que no es habitual de las salas de cine”. El largometraje dio mucho que hablar, sobre todo, en las tertulias de los bares, a falta de Twitter y otras redes sociales. La película cuenta la historia de un millonario que ofrece a un matrimonio un millón de dólares por acostarse con la mujer. En aquella época todavía no habían llegado los euros al viejo continente y las entradas costaban quinientas de las antiguas pesetas y tenían que comprarse en las taquillas físicamente, ya que no había Internet.