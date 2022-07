...Cuando se le celebraban los carnavales por todo lo alto en las calles del Barrio de San Pedro

En 1988, los carnavales eran el gran atractivo del Barrio de San Pedro. Las ganas de fiesta quedaban patentes durante las animadas jornadas nocturnas. Esta foto corresponde a uno de los desfiles de Antroido que se organizaban desde la asociación vecinal A Xuntanza en las décadas de los años 80 y 90. En aquella época, la gente se organizaba para preparar los trajes, no se hacía distinción de edades. Un grupo enorme con personas de todas las edades, gozaban la experiencia como sino hubiera mañana. Posteriormente hacían un recorrido hasta la Puerta del Camino y recorrerían todo el barrio rodeados de música y risas. De esta manera era imposible que no acabarán desprendiendo grandes dósis de júbilo y alegría. Luisa Ríos es la propietaria de la mercería Mª Luisa, en pleno barrio de San Pedro y cuenta que “yo no participaba en esos carnavales porque trabajaba, llevo cuarenta años haciéndolo”, pero lo que sí queda patente tras hablar con esta vecina es lo mucho que le gustaría que el barrio volviese a brillar como antes, porque las buenas tradiciones no deberían de perderse.