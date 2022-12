... Cuando todos los jueves del mes se celebraba la feria de ganado en la Robleda de Santa Susana

Hasta hace unas décadas no era tan extraño ver animales que no fuesen mascotas en medio de la ciudad, y especialmente en un punto céntrico como lo es la Alameda. De hecho, hasta alrededor de 1972 era bastante habitual encontrarse con vacas, toros y otros animales en medio y medio del parque, concretamente en la Carballeira de Santa Susana. Así, durante mucho tiempo este espacio fue un núcleo de la actividad comercial y social compostelana, pues allí se reunían los ganaderos a negociar precios y se juntaban grandes multitudes de personas en la conocida feria de ganado. Tiempo antes, no obstante, esta feria se celebraba en la praza do Toural que, en palabras de Santiago Losada ‘Paletó’, “de aquella era de tierra y suponía un foco de contaminación”. Por esta razón se decidió cambiar de localización la celebración de la feria y pasó en el 1711 a hacerse en la Robleda de Santa Susana, donde permanecería hasta 1971, cuando se inauguró el recinto ferial de Salgueiriños. Tras esto, durante dos o tres años, indica Losada, se hacían incluso mercados clandestinos cerca de San Lázaro.