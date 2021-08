... Cuando un montón de vehículos aparcaban en la plaza de San Fiz de Solovio en los años 80

Las escenas de coches aparcados en las diferentes plazas del casco antiguo son ya historia. Hoy en día sería imposible ver una imagen como la que acompaña estas líneas, tomada en la plaza de San Fiz de Solovio y en la travesa da Universidade, y en la que se ve la zona completamente tomada por un montón de vehículos aparcados. Y es que en la década de los 80 era el lugar perfecto para dejar el automóvil y hacer la compra en la Plaza de Abastos y en los establecimientos comerciales de la rúa Calderería, Preguntoiro o Cervantes, que contaban entre sus tiendas con numerosos ultramarinos. Era una época en la que no había bolardos y en la que se era más permisivo con el tráfico rodado, puesto que el volumen de vehículos no era tan elevado como en la actualidad. De hecho, había casas en las que no tenían coche o como mucho se contaba con un utilitario para toda la familia. Situación muy distinta a la actual donde lo habitual es tener mínimo dos coches por familia. Hoy en día la plaza de San Fiz cuenta con dos bolardos móviles para permitir el acceso solamente a los residentes.