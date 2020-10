... Cuando un vehículo se quedó volcado durante horas tras un accidente en el barrio de Bonaval

La imagen que hoy ocupa esta sección es ciertamente sorprendente. El extraño suceso tuvo lugar en Bonaval y durante los siguientes días fue la comidilla del barrio. En la fotografía un vehículo luce casi en vertical tras llevarse por delante la barandilla que protegía el desnivel. Alrededor del accidente un buen número de jóvenes se amontonaron para observar la escena, horas después del accidente. El suceso, que ocurrió un día de abril del año 1989, se quedó en la retina de Modesto Gómez, vecino de toda la vida del barrio que “estudiaba en los Jesuitas”. “Cuando pasé por allí me sorprendió mucho la escena, yo debía estar todavía en EGB, fue un shock”, señala. El motivo que llevó a aquel conductor a despistarse, tanto como para llevarse por delante la valla de metal, que aún a día de hoy sigue allí, se desconoce. Lo que sí se sabe es que retirar el vehículo no fue algo sencillo. Gómez señala cómo en aquella época la grúa no actuaba con la precisión a la que nos tiene acostumbrados hoy en día, por lo que hubo tiempo más que suficiente para que todos los vecinos pasasen a ver el espectáculo.