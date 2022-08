... Cuando uno de los actos principales de las fiestas en los barrios eran los torneos de chave

Si por algo se caracterizan las fiestas en los barrios compostelanos es por su fuerte apego a la tradición. Si bien para forasteros el Torneo de Chave es algo que no suena particularmente familiar, es de conocimiento popular que Santiago es una ciudad en la que la chave siempre fue y sigue siendo a día de hoy una realidad. Por ello, no sorprende que año tras año cada edición envuelva a los barrios de un gran ambiente y una grata competitividad; eso sí, siempre sin decepcionar a nadie. La imagen que hoy acompaña estas líneas corresponde al campeonato celebrado en el año 1992 con motivo de las fiestas del Apóstol, una actividad que se lleva celebrando desde hace décadas y que en este 2022 alcanzó su XLIV edición. Si algo queda claro entre los compostelanos es que esta actividad no pasa de moda y ahora, incluso, llama la atención de los más jóvenes. Son varios los barrios que durante sus fiestas aprovechan para organizar este torneo, como es el caso de las fiestas de San Serapio en Conxo. Desde luego lo que nunca falta es un público entregado y aficionado.