...Cuando uno de los caserones de Cruceiro do Galo albergó el primer sanatorio quirúrgico gallego

Para profundizar en la historia del gran caserón de Campo do Cruceiro do Galo, recordado en los últimos tiempos por el fenómeno okupa, hay que remontarse al año 1875. Es el momento en el que se construye el gran edificio, al que en 1902 se le añadió una planta a modo de galería, un elemento que lo sigue caracterizando. Fue durante años la residencia del doctor Martínez de la Riva, pero pasaría a la historia como la sede del primer sanatorio quirúrgico de Galicia. Su inauguración tuvo lugar en febrero de 1908, de la mano del doctor Ángel Baltar -entonces cirujano en el Hospital Real- y de su socio, Manuel Varela. Tal y como recuerda el escritor Asar Fernan Rodri, el sanatorio contó con uno de los primeros gabinetes de Radiología de Galicia, y en sus bajos se habilitó el primer laboratorio, que también dio servicio al Hospital Real. Su actividad se mantuvo hasta que, en 1922, se trasladó de Cruceiro do Galo a un edificio modernista entre Xeneral Pardiñas y la Carreira do Conde. Conocido ya como Sanatorio Baltar, su cierre definitivo se produjo en agosto de 1963.