“Detívose a obra para escoitar as badaladas”

Alvarellos recuerda que el grupo de teatro universitario que dirigía Lorca representó en A Quintana Entremeses de Cervantes, que llevó durante cuatro años por distintos lugares de España, en la Segunda República. “A actuación era ás 11 da noite e cando empezou a función, detívose de súpeto para escoitar as once badaladas da Berenguela”, explica, a la vez que asegura que “Lorca sempre lembraría aquela noite”. En su libro, explica que “xa aos 18 anos, en 1916, cando descubrira Santiago durante unha viaxe de estudos por Galicia, escribiría: esto me hipnotiza”. Regresó tres veces más, todas en 1932, “ben como conferenciante, sempre como famosísimo poeta, e como director de La Barraca”.