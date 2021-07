Xerardo Rodríguez Arias fue durante años controlador en el Rosalía de Castro. De hecho, recopila gran parte de la historia de la terminal en su libro 100 anos de aviación en Compostela. Xerardo piensa que “non somos conscientes do que supuxo a creación do aeroporto para a cidade e para Galicia”, ya que Lavacolla “é a primeira empresa” de Santiago. El excontrolador hace énfasis en el papel protagonista del Real Aeroclub, impulsor del aeropuerto, y cuenta que ha intentado que se le rinda homenaje con una placa en la rúa Nova, donde estaba ubicada su primera sede, pero hasta ahora no ha tenido éxito ni con la anterior Corporación ni con la actual. Lamenta que Sá Carneiro absorba la demanda, y que lo hará más cuando haya AVE.