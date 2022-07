“é algo inolvidable”

Pilar Astray, presidenta de la Asociación do Traxe Galego, rememora con morriña esos días en los que los trajes eran de lo que más lucía en las Fiestas del Apóstol. Recuerda “ver naquel paseo pola rúa do Vilar, a xente toda vestida cos seus traxes”. Ver toda esa “ilusión, ese colorido dos traxes nas rúas”, es lo que más echa en falta. Asimismo, cuenta a EL CORREO GALLEGO cómo desde aquella, tanto la asociación como el traje ha evolucionado y cómo la situación ha cambiado. Astray lo tiene claro: lo fundamental es recordar “quen somos e de onde vimos”, por eso es tan importante la labor en la asociación, apunta. Actualmente se sigue celebrando el Día do Traxe, sin embargo, si hay algo añora de aquellos días de hace algunas décadas es la participación de los niños, “por iso seguimos aquí”, señala.