“É un deporte barato”

José Manuel Iglesias lleva practicando cuarenta años este juego tradicional.

El compostelano criado en el barrio de Amio narró a EL CORREO GALLEGO los cambios que ha experimentado el deporte. “Agora somos moitos menos porque no seu día, cando a chave era un xogo moi practicado, non se apostou por él como debía. Ademáis, agora a xente quéixase por todo. Hai veciños que se queixaron por xogar nun bar a chave as dez da noite”, comentó José Manuel.

Además, habló de la importancia del torneo de la Ascensión. “É dos máis antigos que existen. Hai que ter en conta que a chave é un xogo barato no que podes pasar a tarde competindo sen problema, e que sigan existindo torneos tan ben organizados é primordial”, aclaró.