“El cardenal estimuló la peregrinación”

El cardenal D. Fernando Quiroga Palacios, ourensano de nacimiento, tenía verdadero amor al prójimo. Su lema episcopal era Todo se haga según caridad... Consideró siempre que la caridad va mucho más que lo meramente terreno. Ello no le impidió hacer obras para el clero (Seminarios, Casa Sacerdotal...), y promover otras instituciones para todos, como el Sanatorio de Conxo. Sin embargo, estimuló las peregrinaciones en un ámbito en el que hoy no se hace tanto hincapié: no se trataba de hacer llegar hasta aquí a gentes de todo lugar, sino hacer revivir las raíces de la fe de cuantos podían tenerla un poco adormecida. Es propio de su pontificado en esta Diócesis Compostelana el convocar a todos los Arciprestazgos de la Diócesis para que acudieran a Santiago con sus pendones y estandartes. Se reunían en la Alameda y acudían después a la Catedral.