“El mundo del caballo está en crisis”

Jacobo Pérez Paz espera que las ferias caballares se puedan recuperar a finales de este año, con motivo de As San Lucas de Lugo. “La situación es crítica en el mundo del caballo. Llevamos dos años sufriendo mucho”, señala el experto, antes de apuntar que al no haber ferias está paralizado el mercado. “Al no haber plataformas de exhibición y para la comercialización, como las ferias, es muy difícil que el mercado funcione. Pero no hay que olvidarse de que los animales comen todos los días. Esto está llevando a que muchos criadores abandonen su profesión y se deshagan de los caballos”, añade Pérez Paz, al tiempo que insiste en que el mantenimiento de los corceles es muy difícil asumirlo si no hay ingresos mediante la compra-venta.