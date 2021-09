“Junto con la de Historia, la Xeral era mi preferida para estudiar, porque la gente permanecía concentrada y en silencio. Allí se iba a eso y no a ligar, como podía pasar en otras”, comenta la periodista Sandra Cuiña. “Podías escoger entre mesas abiertas o cubículos cerrados y además en la época de exámenes abría de noche, cosa que a mí me venía especialmente bien, porque me gustaba estudiar de madrugada”, recuerda. “Los tiempos cambiaron y actualmente los universitarios prefieren la Conchi, aunque creo que allí más bien son pocos los que estudian”, comenta. “Mi preferida hoy en día es la Ángel Casal, porque tiene un diseño muy bonito y unas vistas impresionantes. Es un espacio que me parece perfecto para estudiar”, concluye.