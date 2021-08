“Era muy apegado a nuestra tierra”

El crítico musical Ramón G. Balado relata que Julio Iglesias “era muy apegado a sus raíces por Un canto a Galicia”. “La canción se le había ocurrido en un trayecto en coche desde Pamplona a Madrid, evocando la patria chica de su padre, cuya familia procedía de Ourense. ‘Eu quéroche tanto, aínda non o sabes, eu quérote tanto terra do meu pai. Quero as túas ribeiras que me fan lembrar os teus ollos tristes, que me fan chorar... Un canto a Galicia, miña terra nai’”, cuenta Balado a EL CORREO. Lo cierto es que Julio Iglesias es uno de los artistas españoles más internacionales. Logró alcanzar el top con La vida sigue igual, “esa cancioncilla de siesta estival, divulgada en todo momento por la radio y el omnipresente NO-DO”, apunta.