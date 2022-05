“Es una asociación para todos”

La que fue presidenta de la Asociación do Traxe Galego se mostró más que satisfecha con el desarrollo de los actos de estas fiestas, que calificó como “todo un éxito”, y recordó los orígenes de la asociación: “Nació para proteger y salvaguardar el traje, defendiendo esta parte de nuestra tradición”, objetivo que está cumpliendo con creces, pues “antes sólo se le dedicaba un día al año, y ahora la actividad es continua”. De las actividades que fueron incorporando, recuerda con especial cariño el viaje que hicieron a Viana do Castelo, en Portugal: “Se percibía mucha unión en defensa del traje. Nos acompañaron en aquel desplazamiento Don Manuel Fraga Iribarne, el concejal Xosé Baqueiro o el doctor Carro Otero. No importaban las ideas de cada uno, se colaboraba con mucha facilidad”.