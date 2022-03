“Está muy rica si se guisa con vino tinto”

Antonio Fernández Muñiz, comercial de pieles jubilado de la capital del Sar, admite ser un apasionado de la lamprea. Le gusta, sobre todo, al modo tradicional, es decir, a la bordelesa, pero también en empanada, otra de las maneras como se suele elaborar en la comarca de Santiago. Este padronés señala que la elaboración de la lamprea no es sencilla, pues “hay que saber limpiarla muy bien. Primero, quitarle todo el limo, y luego la tripa y la hiel, con cuidado de que no rompan, porque de ser así quedaría inservible el producto”. Por otro lado, incide en que también precisa de un cuidado cocinado. “Para que quede suave no se debe abusar del aceite y en mi casa siempre se hace con un buen vino tinto, porque el blanco le da algo de acidez a la salsa”, matiza.