“Esta sede era sólo la punta del iceberg”

El ex-teniente de alcalde, Luis Toxo, asegura que este proyecto fue nada más que “la punta de un iceberg” que debajo se apoyaba en un gigante bloque: “el proceso de humanización y peatonalización de la ciudad”, que habían llevado a cabo en las décadas anteriores. De la original oficina de turismo destacó su amplia labor, ya que “también ofrecía información turística para los peregrinos que no venían por temas religiosos”. Además, aprovecha para señalar la mejoría de los mapas turísticos desde entonces, al recordar una anécdota: “En un viaje a Stuttgart, pedí en una oficina similar un mapa de interés cultural y me dieron un cutre papel en blanco y negro. Resultó que los cobraban, sólo para que quienes lo cogiesen no los tirasen”.