“esta tradición xa non é o que era”

Una de las personas que más sabe de la importancia que ha tenido el consumo de castañas es Héitor Picallo, autor de No medievo, castañas e castiñeiros. Asegura que ya hay documentos de 1435 sobre la presencia de castañeiras en Noia: “Incluso antes, no sécuno XIV xa había tradición”. Asegura que la importancia que tenía la castaña no es la misma que ahora: “Antes había castiñeiros dende o Courel ata a Costa da Morte. Era o complemento básico das comidas. Comíanse secas, guisadas, facendo unha pasta...”. Eso sí, Picallo recalca la calidad de la castaña gallega, la única con denominación de origen: “Un bote de Marron Glasé galego véndese en Francia por 60 euros. A nosa castaña segue sendo a mellor valorada do mercado”.