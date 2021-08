“Este año no se celebrarán por el COVID”

El párroco de la Colegiata de Sar, José Porto Buceta, cuenta a EL CORREO que hoy mismo comienza la novena. Aunque este año –al igual que durante el anterior– las fiestas no podrán tener lugar en su formato habitual por las restricciones derivadas de la pandemia. “No habrá orquesta, pero sí misa solemne”, relata. Hace cuarenta años, incluso se celebraba una comida en el campo por parte de los vecinos, que tras la procesión caminaban hasta un parque cercano y degustaban empanada y tortilla, entre otros. Ahora eso ya no se celebra, y aunque no estuviéramos en situación pandémica lo único que se organizaría seguiría siendo la misa, la procesión y la orquesta, que pagan los vecinos.