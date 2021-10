“Estuve con el equipo en el hotel”

El año 1982 es muy especial para Jesús Blanco Villar, puesto que fue cuando inició su carrera como profesional. Comenta que aunque “ya había fichado por el Teka”, uno de los equipos más importantes del panorama ciclista, “aún no tenía la licencia” y no pudo correr la Vuelta a España de 1982. De todos modos, no quiso perderse el inicio de la prueba, teniendo en cuenta que arrancaba muy cerca de su casa. “Estuve con todo el equipo en el hotel Gelmírez durante las horas previas, y después seguí el prólogo”, afirma Blanco Villar, quien incide en la gran afición que hay al ciclismo en Galicia. En este sentido, recuerda que los corredores extranjeros le comentaban que “como se anima aquí no lo hacen en ningún sitio”. “Se aplaude desde el primero al último de los corredores”, le decían su compañeros.