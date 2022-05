“Estuvimos un buen rato tras ellos”

Pilar es una de las vecinas de Aríns que logró detener a los asaltantes. “Nos dimos cuenta de que escaparon por las vías del tren, por lo que unos fueron por la parte de arriba haciendo ruido con palos y otros por abajo, pero estaba lleno de maleza y por ahí se escondieron los ladrones”. Cuenta además que no fue una persecución corta y que los cuerpos de seguridad no fueron demasiado eficientes. “Estuvimos un buen rato yendo tras ellos, no se veía mucho por lo que econtrarlos fue difícil y la policía tardó demasiado tiempo en llegar”.

El material sustraído de la casa de Lola por los asaltantes incluía, según cuenta la vecina, “dinero y joyas, pero sobre todo joyas. No hubo problemas en su devolución”.