“Falamos con fraga e gonzález”

Luis Toxo fue Concejal de Urbanismo por aquellos años y es, por lo tanto, un gran conocedor de aquellos planes que llevaron a Compostela al progreso. “Nos tiñamos todo moi pensado, moi medido. Moitas veces se di que os políticos fan as cousas ao chou, este non era o caso. Era un gran proxecto, e cando esto existe sempre aparecen os cartos e as oportunidades para facelo. Ademáis, tiñamos a sorte de contar cunha gran cabeza pensante coma era Xerardo Estévez”,comentó Toxo.

El exconcejal de Urbanismo destacó que en estos proyectos siempre hay algún que otro entresijo. “As veces tiñamos que pedirlle a Fraga que puxera da súa parte, e outras había que falar con Felipe González, pero os dous sabían que este era un plan de futuro, e que tiña unha gran importancia para a cidade”.