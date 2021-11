“Fernando Blanco era un dos máis asiduos”

“O máis importante da foto é sen dúbida a presenza do grande escultor Fernando García Blanco. Fernando, asiduo do Joam Airas. Discípulo de Asorei, saia a diario do seu taller en Bonaval e se dirixía ao Joam Airas. Neste tempo tiña a tarefa de prender todos os días a chimenea que se ve ao fondo, e que él mesmo embelecera cunha obra súa de enorme calidade que alí quedou, un capitel bicéfalo, metade muller, metade demo”, señala. “Gozaba e facianos gozar todos os días da súa agradable tertulia xunto con outros persoeiros de altura como Kukas, Julian Zapata, (DEP), Xaquín del Valle, Xosé Manuel, (coñecido pola súa profesión de acomodador dos cines Valle Inclán), Luis Mariño e outros”, recuerda Xavier Freire.