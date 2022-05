“fixeron as cousas a distinta escala”

Ante las grandes transformaciones que sufrió la avenida de Vilagarcía así como todo el Ensanche, Luis Toxo, mostró su disconformidad. “Fixéronse as cousas a distinta escala, sen moito sentido. A pena e que a xente aquí non tiña opinión. Non é como en Alemania que se fai o que se fixo aquí e nada sae adiante. Como o edificio de Castromil, que foi tirado sen que a xente, con excepción duns poucos, dixera algo”. El exconcejal vivió su infancia en la avenida y lo rememora con mucha pasión. “Era un barrio de xente moi solidaria e traballadora. Existía moita afección pola gastronomía, sobre todo pola cabra. Eu vivín alí a miña nenez e recordo de ir o “agro”, que era a parte de atrás do barrio, a pasar horas e horas xogando a pelota e ao escondite”.