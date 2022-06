“Foi un éxito económico”

Santiago Losada Paletó es un gran conocedor de la historia de Compostela, y narró a EL CORREO GALLEGO sus conocimientos sobre la famosa exposición regional de 1909. “Foi a primeira gran exposición que se celebrou en España. Aínda que no nome aparece a palabra regional, non era así , xa que moitas carrozas eran do Brasil, Venezuela ou Arxentina, entre outros lugares das colonias”, comentó. Paletó destacó el éxito alcanzado tras la exposición. “Foi moitísima xente. Coincidía con Ano Santo, polo que a afluencia de público foi inmensa, e supuxo que a economía de Compostela medrase considerablemente”.

La exposición fue organizada por Pedro Pais Lapido, quien a día de hoy tiene un hermoso monumento en la capital gallega, obra de J.M Laurrari en 1916.