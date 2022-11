Fiel seguidor de la música a través del tiempo, el crítico Ramón G. Balado explica que Franz Welser-Möst ya era entonces calificado como “uno de los grandes talentos; gozaba de un ascenso meteórico desde 1986, año en el que se presentó por vez primera con la London Philharmonic Orchestra, forjando “una relación de afinidad y empatía que desde entonces se mantendría mientras atendía invitaciones de la New York Philharmonic, la Chicago Simphony o la O. de Cleveland”. Relata que, cuando visitó el Auditorio de Galicia, “disfrutaba de un momento dulce por su vínculo con el Festival Bruckner de su ciudad natal, Linz, en la que dirigía conciertos mostrando un interés no menor por el mundo lírico”, abordando producciones como L´Italiana in Algeri de G. Rossini o las mozartianas Le Nozze di Figaro y La Clemenza di Tito.