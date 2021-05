“Había gran ambiente e moita música”

Como en cualquier fiesta que se precie, la música es imprescindible para animar a los cientos de jóvenes de todo Santiago que acuden a estas celebraciones. Es por ello que los encargados de organizar los festejos no escatimaban en la contratación de grupos musicales. “As bandas de música, as charangas e, como non, as orquestras que pola noite amenizaban o baile eran as encargadas de poñer a música durante uns 45 minutos durante a sesión vermú. Neste sentido, era o aperitivo para seguir bailando durante toda a noite”, indica Rafael Allende. En el barrio, tras la crisis sanitaria del COVID, confían en poder celebrar pronto por todo lo alto las fiestas patronales que tan felices hacen a los vecinos.