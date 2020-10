“Hubo mucha expectación para ver Annie Hall”

Antonio López, natural de Vigo y que estudió Filosofía en la Universidade de Santiago a principios de los años 80, explica que el Salón Teatro era uno de los cines de Santiago a los que más iba. Asegura que “una de las citas más esperadas fue cuando exhibieron Annie Hall, la película de Woody Allen que ganó cuatro óscares. Me acuerdo que se llenó de estudiantes”. Recuerda que iba acompañado de su novia, ahora mujer, y que “no era el cine más cómodo, sobre todo el gallinero, pero era el único que tenía las películas que me interesaban, las que no se podían ver en ningún en otro sitio: las alternativas al cine comercial”. Y es que en su cartelera no faltaban películas de Allen, Bergman..., cine alternativo americano, europeo y japonés.