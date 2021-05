“Invitouno o seu amigo Isidoro Millán”

“Estas conferencias comenzaron co filólogo e catedrático de griego D. Francisco Rodríguez Adrados, co profesor José Luis Aranguren e continuaron co psiquiatra Federico Menéndez, co filósofo Guillermo Domínguez e co psicoanalista Fernando Vicente; e cristalizarían pronto nas Semanas Temáticas, nas que participarían Aranguren, Adela Cortina, Santiago Carrillo, Guido Bruner, José Antonio Gómez Segade, José Manuel Rey Nóvoa, Antonio Fraguas, Del Riego e Carlos Mella, entre outros moitos”, explica Ubaldo Rueda. “O profesor Adrados fora invitado a impartir unha conferencia no IES Rosalía de Castro por outro brillante catedrático e profesor do centro, o seu amigo Isidro Millán” concluye el exdirector del centro.