Detrás de títulos como Unha cesta de pombas e mazás. Homenaxe a Isaac Díaz Pardo o Camilo Díaz Baliño ao pé do prelo e do taller de escenografía da casa da Tumbona está el nombre del escritor Xosé Ramón Fandiño, que relata con todo detalle la vida de Isaac Díaz Pardo, especialmente en lo que a la relación con su padre se refiere. Fandiño recalca las influencias que adquirió el pintor y ceramista gracias al círculo en el que se movía Camilo Díaz Baliño: “Na campaña de propaganda do plebiscito do Estatuto de Autonomía de 1936, os carteis fixéronse todos no talle de Díaz Baliño. Camilo realizou un e Isaac fixo catro. Incluso realizou os 2 de Castelao, que lle deu uns debuxos e as instrucións precisas e díxolle: “Isaíño, faimos ti”. Tras el asesinato de su padre, Isaac Díaz Pardo continuó su legado.