“La escolta me agradeció las chuletas que le hice”

Comenta Paco Vilas que si hay algo que no olvida de la visita de Fidel Castro a su restaurante es que “ya a las cinco de la tarde empezaron a llegar sus escoltas, que eran unos hombres grandísimos. El comandante venía a cenar, pero ellos iniciaron la vigilancia de las puertas desde mucho antes. Recuerdo que para hacerles más llevadera la espera les hice unas costilletas, que luego me agradecieron regalándome una insignia de Cuba e invitándome a ir allá”, relata, al tiempo que apunta que el servicio se complicó cuando al llegar los dos protagonistas de la velada “empezaron a aparecer muchos más escoltas. No estaba previsto, pero yo les di de cenar a todos como pude en el comedor”. En la puerta, añade, “muchos simpatizantes coreaban al presidente cubano”.