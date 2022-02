“La gente salía muy satisfecha”

El exteniente de alcalde Luis Toxo afirma que guarda “un gran recuerdo” de aquella experiencia, aunque “en ocasiones me quitaba mucho tiempo”. Señala que “en algunas ocasiones la gente venía un tanto forzada, al no poder casarse por lo religioso y tener que recurrir a a la ceremonia civil”, pero cree que gracias a la dedicación y vocación propia y de sus compañeros “la gente solía salir de Raxoi más que satisfecha”. Luis Toxo destaca un caso curioso, en el que ofició la boda de un hombre japonés con una periodista gallega. “Toda la familia del marido vino a la boda desde Japón, la madre incluso vestía uno de los característicos kimonos del país”, afirma. Añade que “días después me escribieron agradecidos por el buen trato que les había ofrecido, en especial a la madre japonesa”.