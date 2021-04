“Le gustaba mucho el cocido y los buenos habanos”

Comenta Luis Rial que al padre Gómez, “como buen lalinense, le encantaba el cocido, y casi era plato obligado, así como saborear un buen habano”. “Pero hacia las siete de la tarde abandonaba siempre mi casa porque el confesionario le esperaba en su querida iglesia de San Francisco. Era eminentemente confesor de mujeres, jóvenes universitarias que formaban largas colas para escuchar la palabra cálida y el mejor consejo del buen fraile”, apunta, antes de añadir que cuando se fue para Lugo “poco a poco me fui haciendo a la idea de que ya no estaría tan cerca de nosotros, porque su alto ministerio pastoral ocuparía su tiempo, pero no fue así, nunca dejó de acompañarnos”.