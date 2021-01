“Le pidió dinero al rey y le dio 50 euros”

Xosé Luis Bernal recuerda que entre las celebridades con las que se hacía fotografías Zapatones, uno de los que siempre le saludaba era el rey Juan Carlos, ya que solía alojarse en el Hostal. “Siempre que lo veía le decía: ¡Hola tocayo, ¿cómo estás?!, y charlaban unos minutos. Incluso un día, en una comida del Real Patronato, se le acercó y le dijo que no tenía dinero ni para medicinas. El entonces monarca le dio cincuenta euros, a lo que le respondió: esto no me llega ni para curar una resaca”. Farruco recuerda que “tuvo un final terrible; estaba muy deteriorado”, y que en el entierro “además de las flores que le llevamos un grupo de amigos de Santiago, había un ramo enviado por el vicepresidente Alfonso Rueda”.