“Me metieron en un féretro con nevera”

Relata Rial que su peor experiencia en el interior de un féretro la vivió durante la grabación de la una serie de la TVG. “Para esa ocasión eligieron un ataúd fabricado en Italia, que en su interior incluso tenía una nevera por si el difunto tenía sed. Pero lo peor vino cuando las cámaras empezaron a grabar el morboso espectáculo. Me introdujeron en la caja, me pusieron un foco para recoger la sensación de miedo y cerraron la tapa con un candado.

En aquel momento me vino a la mente que el candado se atascaba y que dentro solo me quedaban cinco minutos de oxígeno. Cuatro actores me levantaron y caminaban, mientras dentro yo solo oía: Que gordiño vai o Rial para o crematorio! La grabación salió perfecta, pero no me quedaron más ganas”.