Manuel Boquete lleva toda la vida en Conxo. Recuerda a la perfección como el paisaje que reinaba en el barrio en los años 80 y que contrastan con lo que hoy se puede encontrar en la zona. En lo que se refiere al acto de inauguración, Boquete explica que “no barrio non había moito que facer, non se organizaban grandes cousas, así que cando se facía algún evento a xente iba”. En este sentido, el vecino lamenta que el barrio no contase con demasiados atractivos, lo que llevaba a muchos vecinos a pasar su tiempo de ocio en e centro de la ciudad. “Alí solo tíñamos a Igrexa e o Sanatorio e, para que te fagas unha idea, á zona na que está o hospital chamávamoslle ‘o bosque’, porque parecía unha selva”, explica .