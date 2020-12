“Non tivo o éxito esperado”

Si alguien conoce bien la historia cinéfila de Compostela, ese es el historiador de cine y profesor jubilado José María Folgar de la Calle. Para él, el Royalty nació como un intento de cine moderno, pero que no llegó a cubrir las expectativas esperadas: “A xente ía ao cine pero inda tiña máis costume de acudir ás proxeccións do Teatro Principal ou do Salón Teatro”.

Para comprender este argumento, es necesario situarse en la Compostela de esos años, en los que el corazón de la ciudad era el casco histórico, donde residía la mayor parte de la población. Quizás, hoy en día, su historia había sido diferente. Folgar también destaca la buena trayectoria del empresario encargado, Antonio Méndez Laserna: “Fixo un local novidoso”, afirma pese al temprano cierre.