“o texido asociativo era máis dinámico”

Encarna Otero, exportavoz del BNG que participó en aquel debate, asegura que “o texido asociativo era dinámico e o que facíamos era expoñer os diferentes programas e alternativas que cada grupo tiña para a cidade”, algo que “estaría ben que se recuperase” en los tiempos que corren.

Señala que “era o funcionamiento democrático normal, e neste momento precisamos que a democracia se alimente moito máis a través do texido asociativo”, lo que significaría “que as diferentes asociacións, as que sexan, fagan chamamentos aos diferentes candidatos para presentarlles as alternativas que desexan. Desta forma, posteriormente poderán manifestar qué se cumpriu e qué non se cumpriu ao longo de cada mandato”, concluye.