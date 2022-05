“Os clubes reuníanse no Mallou”

Ante la falta de una federación que legislase la competición, los presidentes y miembros de los equipos se reunían en la taberna Casa Mallou. Así lo explica el presidente del Amio Fútbol Club. “Non tiñas onde organizar as cousas. Non había despachos nin nigunha entidade que dixera onde e cando se xogaban os partidos. E que mellor sitio co Mallou. Reuníanse alí todos os presidentes e moitos xogadores e decidían os horarios dos encontros, datas e quen xogaba primeiro na casa, aínda que non había tantos campos coma agora.”

Actualmente las cosas han cambiado mucho. La Federación Gallega de Fútbol cuenta con nueve categorías senior y medio centenar a niveles inferiores tanto en fútbol masculino como femenino.