“Os pobos que bailan son pobos felices”

La ganadora de uno de los premios de aquel I Concurso de Baile de Salón asegura que no fue casualidad que se hicieran con el galardón: “Sempre me gustou baila e hoxe en día así segue sendo. A meus pais tamén lles gustaba e eu estiven no grupo de baile do instituto cando estudaba, ata fun a algunhas clases de baile galego”, indica la exportavoz del BNG.

Además, concede mucha importancia a este tipo de actividades: “Gustaríame que voltase a celebrarse algo así. Moita xente maior adora o baile, en especial o paso-dobre. forón xeracións moi bailadoras”. Concluye afirmando que “os pobos que bailan son pobos máis felices. Ver ás persoas xuntas e danzando tamén representa un bo símbolo de unión”.