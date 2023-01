“Participan padres e hijos”

Además de esta peregrinación de jóvenes que formaban parte de la catequesis, explica el cura párroco que era habitual celebrar actividades de este tipo en la Colegiata. Una que recuerda con especial cariño es una excursión que realizaron al Monte do Gozo en la misma época. “Fue una experiencia muy bonita”, afirma con nostalgia. Se trataba de una convivencia de padres e hijos y con este motivo fueron a pasar la jornada al Monte do Gozo, donde disfrutaron de una agradable comida y un tiempo de calidad. “Lo importante era que padres e hijos realizaran actividades juntos”, explica. Fueron, no obstante, muchas las anécdotas vividas, “como la de otra peregrinación en el Año Santo del 91, cuando cerca de 200 jóvenes hicieron el Camino también con padres y madres”.